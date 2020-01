Neukichen-Vluyn : „Achterath’s“ kommt unter den Hammer

Das Haus an der Geldernschen Straße ist ein Stück Rayener Ortsgeschichte. Foto: pogo

Neukirchen-Vluyn Das 2017 geschlossene Restaurant in Rayen soll zwangsversteigert werden. Vermutlich muss das aus dem 18. Jahrhundert stammende Gebäude abgerissen werden. Laut Gutachter ist es in einem desolaten Zustand.

Es war einst das Flaggschiff der Gastronomie in Neukirchen-Vluyn, bei Freunden guten Essens im weiten Umkreis bekannt. Doch seit November 2017 steht das ehemalige Restaurant „Achterath’s“ in Rayen leer. Roger Achterath musste damals Insolvenz anmelden. Jetzt soll das historische, gleichwohl nicht unter Denkmalschutz stehende Gebäude samt 1252 Quadratmeter Grundstück zwangsversteigert werden. Für den 13. März ist ein Termin am Amtsgericht Moers anberaumt. Ein Gutachter hält eine weitere Nutzung des Gebäudes für kaum möglich. Er hat es für abbruchreif erklärt.

Es habe durchaus Interessenten gegeben, die das Haus möglicherweise als Restaurant weiterführen wollten, sagte Roger Achterath am Montag. Die Gespräche seien allerdings unter anderem wegen einer schwierigen Parksituation gescheitert. Achterath ist nach eigenen Angaben nach wie vor Eigentümer des Hauses. „Der Insolvenzverwalter hat sie aus der Insolvenzmasse genommen. Sparkasse und Stadt betrieben nun als seine Gläubiger die Zwangsversteigerung“, sagte Achterath.

INFO Seit 1771 im Familienbesitz Postkutschenstation Das an der Geldernschen Straße liegende Gebäude soll einst eine Postkutschenstation gewesen sein. Seit 1771 war es im Besitz der Familie, die dort eine Gastwirtschaft betrieb. 2001 übernahm Roger Achterrath, der bei Küchenchefs im In- und Ausland gelernt hatte. 2016 wurde er mit zwei Hauben im Restaurantführer Gault Millau ausgezeichnet. Kurz darauf folgte das finanzielle Aus.

„Die Immobilie ist in einem desolaten Zustand“, lautet das Urteil des Gutachters über das ehemalige „Achterath’s“. Der Dachstuhl hänge durch, die Dacheindeckung sei schadhaft, die Wärmedämmung unzureichend, der Boden sei schief, es gebe feuchte Stellen und Schimmel – und dies sind nur einige Beispiele für Mängel. Eine Vermarktung und Nutzung sei schwierig bis unmöglich. Allerdings werde „jeder wirtschaftlich denkende, durchschnittlich handelnde Marktteilnehmer trotzdem die Variante ,Kernsanierung bis auf die Grundmauern‘ zur Absicherung der weiteren Variante ,Abriss mit Neubau‘ untersuchen“, heißt es in dem Gutachten. Den Gesamtwert taxiert der Gutachter auf 152.500 Euro, wovon noch eine Belastung in Höhe von 62.800 Euro abzuziehen sei. Eine Kernsanierung würde nach seinen Berechnungen 710.000 Euro kosten.

Roger Achterath im Jahr 2016. Er arbeitet jetzt beim Duisburger Catering-Unternehmer Frank Schwarz. Foto: Klaus Dieker

In Rayen wird derzeit an verschiedenen Stellen gebaut. Auch der Gutachter weist darauf hin, dass entlang der Geldernschen Straße unter anderem „einige repräsentative Wohnhäuser“ errichtet worden seien. An dem ehemaligen Restaurant sollen bereits Immobilienunternehmer gesichtet worden sein. „Ein Restaurant wird es dort auf keinen Fall mehr geben“, ist denn auch Lutz Achterrath, Bruder des Gastronoms, überzeugt. Lutz Achterrath betrieb bis vor einigen Monaten eine Tankstelle neben dem alten Restaurant. Eine Werkstatt hat er dort nach wie vor und wolle sie auch künftig behalten. Er selbst werde bei der Zwangsversteigerung nicht mitbieten. „Mein Interesse bei der Preisgestaltung ist gering.“