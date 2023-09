Gegen den Bewegungsmangel Crossfit-Training ab Ende Oktober unter anderem an der Halde

Um dem vorzubeugen, bietet der Verein Haldenhimmel ein Crossfit-Hallentraining in den Wintermonaten an. Dieses findet ab nach den Herbstferien (ab dem 30. Oktober) immer freitags von 19 bis 22 Uhr in der Halle der ehemaligen Dörpfeldschule in Neukirchen auf der Jahnstraße statt.