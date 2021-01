Senioren-Transport zum Impfzentrum : Mitfahrbörse: 15 Rheurdter sind dabei

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt setzt weiter auf Freiwillige, die Senioren zum Impfzentrum bringen. Kritik kommt von der SPD. Sie befürchtet ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Die Idee einer Mitfahrbörse zum Impfzentrum fällt in Rheurdt und Schaephuysen auf fruchtbaren Boden: Nach einem Aufruf der Gemeindeverwaltung haben sich bisher 15 Freiwillige im Rathaus gemeldet, die Senioren über 80 ins Kernwasser Wunderland in Kalkar fahren wollen. „Es sind Leute, die sich auch sonst ehrenamtlich engagieren“, sagte Bürgermeister Dirk Ketelaers am Mittwoch.