Entwicklung im Kreis Kleve : Corona: Aktuell zwölf Infektionen in Rheurdt

Anders als der Kreis Wesel teilt der Kreis Kleve auch am Wochenende die aktuellen Corona-Infektionszahlen mit. Demnach gab es am Sonntag (Stand 13 Uhr) kreisweit insgesamt 538 labordiagnostisch bestätigte Infektionen. Am Samstag lag die Zahl bei 533. In Rheurdt gehen die Experten derzeit von nach wie vor zwölf bekannten Fällen aus. Im Vergleich zum Freitag ist die Zahl dort nicht weiter gestiegen, im gesamten Kreis Kleve kletterte sie innerhalb eines Tages um 16 Fälle (Stand Freitag, 13 Uhr: 522). Von den insgesamt 538 bestätigten Corona-Fällen sind 338 Personen genesen, 33 Personen befinden sich im Krankenhaus und 22 Personen sind verstorben. Bei der 22. an Covid-19 verstorbenen Person handelt es sich um eine 95-jährige Frau aus Kleve mit Vorerkrankungen.