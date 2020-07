CDU Rheurdt lädt ein : Fahrradtour mit der Landratskandidatin Silke Gorißen

Die Mannschaft der CDU Rheurdt für die Kommunalwahl lädt zu einer Fahrradtour ein. Auch Landratskandidatin Silke Gorißen wird in die Pedale treten. Foto: CDU

Rheurdt Die CDU Rheurdt lädt am 9. August zu einer Info-Tour mit dem Fahrrad durch Rheurdt und Schaephuysen ein. Mit dabei sind Landratskandidatin Silke Gorißen und Landtagsabgeordnete Margret Voßeler.

Am Sonntag, 9. August, in der Zeit von 11 bis ca. 16 Uhr, begleiten die CDU-Landratskandidatin Silke Gorißen und die Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe den Rheurdter Bürgermeisterkandidaten Robert Peerenboom, die Kreistagskandidatin Aggi Teilmans und die Kandidatinnen und Kandidaten für den Rheurdter Rat auf eine Fahrrad-Tour durch die Gemeinde.

Silke Gorißen ist seit mehr als 20 Jahren in der CDU aktiv, ist CDU-Chefin und Fraktionsvorsitzende in Bedburg-Hau, gehört dem Kreis-Vorstand an, war Kreisvorsitzende der Frauen-Union und hatte von 2009 bis 2014 ein Kreistagsmandat.