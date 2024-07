Streit in Neukirchen-Vluyner Politik „Das Abrutschen des Herrn Stillger nach ganz rechts in AfD-Nähe ist Fakt“

Die AfD ist derzeit auf Erfolgskurs. In Neukirchen-Vluyn hat die Partei bei der Europawahl 13,6 Prozent aller Stimmen geholt, weshalb sich nun viele Menschen Sorgen um einen Rechtsruck in Deutschland machen. In der Neukirchen-Vluyner Politik gibt es derzeit einen konkreten Fall, der unter den Fraktionsmitgliedern und anderen Politikern für Furore sorgt.