Politik in Neukirchen-Vluyn Markus Nacke bleibt Vorsitzender der CDU-Fraktion

(RP) Turnusmäßig standen kürzlich die Vorauswahlen bei der CDU-Fraktion in Neukirchen-Vluyn an. Das Ergebnis dieser lautete: Markus Nacke bleibt Fraktionsvorsitzender. Er wurde einstimmig wiedergewählt und führt die CDU-Fraktion bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2025 weiter an. Auch die weiteren Funktionsträger traten erneut an und bekamen ebenfalls die uneingeschränkte Zustimmung ihrer Fraktion.