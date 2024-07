Senioren-Park „Carpe Diem“ in Neukirchen-Vluyn Wie eine App die Pflege revolutioniert

Der Senioren-Park „Carpe Diem“ in Wermelskirchen-Dabringhausen ist einer der Vorreiter in der Region, wenn es um das Thema „Einsatz von moderner Technik in der Pflege“ geht. Denn dort haben sämtliche Pflegekräfte seit Mai bei der Arbeit ein Smartphone immer griffbereit an der Frau oder am Mann. In der Regel nehmen sie es sofort in die Hand, wenn sie die Tür eines Bewohnerzimmers schließen, und sprechen Informationen in die sogenannte „Voice“-App ein, die notwendig sind für die gesetzlich geforderte Pflegedokumentation.