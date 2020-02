Politik in Neukirchen-Vluyn : Buswendeschleife: SPD gegen Alternativvorschlag

Neukirchen-Vluyn Nach einer kurzfristig anberaumten Ortsbesichtigung am Springenweg hat die Fraktionsspitze die in der letzten Stadtentwicklungsausschuss-Sitzung vom Technischen Beigeordneten vorgeschlagene Alternativlösung für eine Buswendeschleife hinter dem Bahnhof Vluyn für sich verworfen.

Die „Praktikabilität“ und die Sinnhaftigkeit des Vorschlags habe sich nicht erschlossen, teilte die Fraktion mit. Als Ergebnis habe sie nun empfohlen, „keinerlei Personalkapazitäten an eine weitere Überprüfung zu binden und den Vorschlag zu verwerfen“. Wie berichtet, hatte die SPD beantragt, zu prüfen, ob am Vluyner Südring in Höhe des Vluyner Bahnhofs eine Wendeschleife und zudem Parkplätze für Busse eingerichtet werden können. Grund seien Behinderungen durch parkende Busse und lange Gelenkbusse. Der Technische beigeordnete Ulrich Geilmann hatte als Alternative eine Wendeschleife am Springenweg vorgeschlagen. „Es würden bei dieser Lösung ein deutliches Wirrwarr und Mehr an Fahrstrecke durch Vluyn entstehen“, sagte der stellvertretende Fraktinosvorsitzende Richard Stanczyk. „Das kann weder ökologisch, noch verkehrstechnisch und schon gar nicht fahrplanmäßig vertretbar und gewollt sein.“ Sein Fraktionskollege Zeller ergänzt: „Außerdem müsste ein Teil der Grünfläche am Springenweg entlang des Kendels geopfert werden, wohingegen hinter dem Bahnhof eine Brachfläche zur Verfügung stünde.“