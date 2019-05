Burgerpark und Feuerwehr: Bürgerprotest im Rheurdter Ratssaal.

Rheurdt 20 Mitglieder hat der Rheurdter Rat. 80 Bürger kamen zur Ratssitzung. Die Streitthemen Feuerwehrgerätehaus und Bürgerpark mobilisieren.

Knapp 80 Bürger kamen am Montagabend in den Ratssaal – zum Teil mit Protestplakaten. Die Stühle reichten nicht, viele Zuhörer mussten stehen. Vertreten waren die Bürgerinitiative „Hände weg vom Burgerpark“, Feuerwehrleute und Nachbarn des Grundstücks Hochend 44.

Feuerwehrgerätehaus Das neue Feuerwehrgerätehaus für 2,15 Millionen Euro (inklusive Abriss des alten Gebäudes und Herrichtung des Marktplatzes) sorgte für hitzige Wortgefechte. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Werner Fronhoffs kündigte Rechtsmittel gegen die Ratsbeschlüsse an. Die SPD nahm an den Abstimmungen nicht teil. Der Gemeindeentwicklungsausschuss habe ein Moratorium beschlossen. Solange am Brandschutzbedarfsplan gearbeitet werde, soll weder über das neue Gerätehaus noch über den Burgerpark gesprochen werden. Deshalb seien die Punkte zur Feuerwehr aus der Sicht der SPD zu Unrecht auf der Tagesordnung.