Burgerpark in Rheurdt Spielmannszug der Feuerwehr stimmt bei muskalischem Picknick auf Jubiläum ein

Das erste musikalische Picknick im Rheurdter Burgerpark am 5. Mai war für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Die Besucher kamen auf ihre Kosten und auch die gastgebenden Musiker der Freiwilligen Feuerwehr, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, ziehen ein positives Fazit. Pünktlich um 12 Uhr breiteten sich die ersten Gäste mit mitgebrachten Klappstühlen auf der Wiese aus. Andere nahmen an den vorbereiteten Tischen und auf Bänken Platz.