Bundesfreiwilligendienst in Rheurdt „Die Aufgaben hier im Michaelturm sind schon sehr unterschiedlich“

Gerade noch hatte Hagen Schmieding die Stichsäge in der Hand, um den Hausmeister bei Arbeiten am Außengelände zu unterstützen, da schnippelt er mit dem Küchenmesser auch schon Gemüse klein. „Die Aufgaben hier im Michaelturm sind schon sehr unterschiedlich“, gibt der 18-Jährige zu. Er ist einer von aktuell zwei jungen Menschen, die in der Jugendbildungsstätte in Rheurdt-Schaephuysen ihren Freiwilligendienst absolvieren. Schon seine Schwester hatte sich dort während der Corona-Zeit ein Jahr lang engagiert. „Das hörte sich interessant an und da ich nach dem Abitur noch nicht wusste, was ich machen will, habe ich mich beworben“, erinnert sich Schmieding.