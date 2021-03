Testzentrum im Haus Quademechels Rheurdt : Bürgertestzentrum in Rheurdt

Bürgertestzentrum in Rheurdt

Auch in Rheurdt können sich Bürger ab Montag kostenlos testen lassen. Foto: dpa/Kira Hofmann

Rheurdt Innerhalb kurzer Zeit wurde nun auch in Rheurdt ein Testzentrum auf den Weg gebracht. Ab Montag können sich Bürger hier kostenlos testen lassen.

Auch in Rheurdt gibt es ab Montag, 15. März, die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, sich per Antigen-Schnelltest einmal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. In Kooperation mit dem Labor Dr. Berns ist es gelungen, innerhalb von nur vier Tagen, ein Testzentrum im Haus Quademechels auf den Weg zu bringen.