Qualität im bürgerschaftlichen Engagement in Neukirchen-Vluyn Bürgerstiftung erneut mit Gütesiegel ausgezeichnet worden

Die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn ist erneut mit dem Gütesiegel für Bürgerstiftungen ausgezeichnet worden. Treu nach dem Motto „Gutes tun in unserer Stadt“ konnten in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte unterstützt und Förderungen geleistet werden. Dazu zählen unter anderem Zuwendungen über Patenschaften für begabte Kinder in der Musik- und Kunstschule Neukirchen-Vluyn, der Einsatz eines „Lesehundes“ für Zweitklässler der örtlichen Grundschulen über den Förderverein der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn, die Kostenübernahme für die Verteilung von Bücherpaketen zur Leseförderung in den 15 Kindertageseinrichtungen der Stadt sowie die Verleihung des Ehrenpreises. Diese Auszeichnung ist mit 500 Euro dotiert und wird einmal im Jahr anlässlich des Stifterforums an Mitbürger überreicht, die sich durch ihr Engagement für ihre Mitmenschen verdient gemacht haben.