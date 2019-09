Kirmes in Rheurdt : Gemeinschaft in Schaephuysen hält fest zusammen

Nach der Messe legten die Bürgerschützen einen Kranz nieder. Foto: Norbert Prümen (nop)

In einem Gotteshaut wird selten geklatscht, aber manchmal schon, wie am Samstagabend in der Hubertuskirche in Schaephuysen. Diakon Herbert Thielmann hatte in seiner Predigt über die Gemeinschaft gesprochen, die in der Historie von den Schützenvereinen gegen feindliche Angriffe verteidigt wurde, um sie heute zu pflegen und weiterzugeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Dieses Gemeinschaftsgefühl durchzieht in diesem Jahr die Kirmes das Golddorf wie ein roter Faden. Mehr als 500 Besucher kamen am Freitagabend auf den Markt- und Festplatz, um bei Pop-, Rock- sowie Schlagermusik von der Welcome Coverband zu feiern.

Zu den Partygästen gehörte auch der aktuelle Thron der Bürgerschützen, der zu den jüngsten am Niederrhein zählt und dieses Gemeinschaftsgefühl weitertragen will. König Thomas Trosky ist 25 Jahre alt, seine Königin Natascha Dietrich 22. Minister sind Fabian Trosky (28) und Lena Wittkämper sowie Viktor Monderkamp (24) und Lea Gallach.

Am Samstagabend legten die Schützen nach der Messe am Ehrenmal einen Kranz nieder. „Es gibt die Zeit des neuen Lebens, die Zeit des Heranwachsens, die Zeit des Lebens, die Zeit der Arbeit, die Zeit des Alterns und die Zeit des Sterbens“, sagte Andrea Del Ben als stellvertretender Vorsitzender des Bürgerschützenvereins.

Am Samstagabend feierte der Bürgerschützenverein seinen Königsgalaball, bei dem die Nachbarschaft Paschweg die kleine Stele, die sie für ihre Aktivität um die Dorfgemeinschaftaft erhalten hatte, an die Nachbarschaft Hauptstraße weiterreichte, die einen Selfierahmen vor der Hubertuskirche aufgestellt hatte.