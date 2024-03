Bürgergeld in Rheurdt So viel Miete übernimmt das Jobcenter

Weil die Wohnkosten aktuell steigen, hat das Jobcenter Kreis Kleve die Mietobergrenzen für Leistungsbezieher angehoben. „Wir haben die Sätze marktgerecht an das Mietniveau des Kreises angepasst“, sagte Landrat Christoph Gerwers. Grundlage dafür sei ein Gutachten des unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstituts „Empirica ag“. In Rheurdt liegt die Obergrenze für einen Einpersonenhaushalt zum Beispiel bei 500 Euro Bruttokaltmiete (Nettokaltmiete plus Nebenkosten), für einen Zweipersonenhaushalt bei 602,50, für einen Vierpersonenhaushalt bei 725 Euro. Liegen die Kosten der Unterkunft höher, kann es sein, dass der Kreis Kleve lediglich den festgelegten Satz zahlt. Gegenüber dem Vormonat ist die Anzahl der Bürgergeld beziehenden Bedarfsgemeinschaften im Kreis um 89 auf 8511 gestiegen. Im Vorjahresmonat hatte es 529 weniger, nämlich 7982 Bedarfsgemeinschaften im Kreis gegeben. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaft in Rheurdt ist im März auf 142 gestiegen (Februar: 133, März 2023: 104).