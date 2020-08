Bürgerbefragung Neukirchen-Vluyn : Großes Thema in Rayen ist der Durchgangsverkehr

Ortsschild Rayen Foto: CDU

Neukirchen-Vluyn Die Auswertung der Bürgerbefragungsaktion der CDU zeigt, wo der Schuh drückt. ÖPNV, Radwege und Bürgersteige sowie Internetverbindung bekommen schlechte Noten.

Das zeigt die Bürgerbefragungsaktion der CDU. Eine quartiersmäßige Auswertung zeigt: Von den 247 Rückläuferkarten kamen 29 aus dem Ortsteil Rayen. „Rayen ist überproportional hoch vertreten. Das zeigt, dass die Menschen in Rayen sich für ihre Themen stark machen. Das ist klasse und trifft bei der CDU auf fruchtbaren Boden“, unterstreicht CDU-Vorsitzende Karin Keesen. In Rayen sei das große Thema der Verkehr. Viele würden sich über den Durchgangsverkehr und vor allem über den stetig zunehmenden Schwerlastverkehr beschweren. „Ich kann die Beschwerden vollumfänglich nachvollziehen“, so Keesen. Allerdings liege die Straßenbaulast beim Land NRW und der kommunale Handlungsspielraum sei hierdurch stark eingeschränkt. Konkret: Die Straße gehört dem Land und zuständig ist der Landesbetrieb Straßen.NRW. „Wir müssen den politischen Druck erhöhen, damit etwas passiert. Ich hoffe hier auf NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst“, gibt sich Karin Keesen kämpferisch. Außerdem werde die angekündigte Ortsumgehung mit dem Bau der B 528 für Abhilfe sorgen. Und im Genehmigungsverfahren geht es voran, ein genehmigter Entwurf vor.

„Aber auch über die so gut wie nicht vorhandene Anbindung von Rayen an den ÖPNV war ein Thema“, so Keesen. Hier wird das klimafreundliche Mobilitätskonzept für Verbesserungen sorgen, glaubt die CDU-Vorsitzende und setzt auf das Bus on Demand-Projekt. „Allerdings wird in Rayen kein ÖPNV-Paradies entstehen. Das Auto bleibt für jeden Außenbereich von hoher Bedeutung“, zeigt sich Keesen realistisch. Ein weiteres Thema in den Antwortkarten sei der Umfang und der Zustand der Radwege und Bürgersteige. Hier wurde sowohl der fehlende Radweg nach Moers als auch nach Kamp-Lintfort angesprochen. Auch hier sei bereits der erste Schritt mit der Planung des Radweges nach Kamp-Lintfort getan. „Die Maßnahmen aus dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune“ und dem Mobilitätskonzept werden auch hier für eine Verbesserung sorgen“, ist sich Keesen sicher.

Wer schon einmal versucht hat, an diversen Stellen in Rayen mit dem Handy zu telefonieren, wird festgestellt haben, dass es sogenannte weiße Flecke gibt. Die Internetanbindung ist schlecht bis gar nicht vorhanden. Auch in diesem Bereich habe die Stadt Neukirchen-Vluyn Förderzusagen für den Infrastrukturausbau zur Digitalisierung erhalten.