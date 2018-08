Bürger sollen der Stadt bei der Grünpflege helfen.

Neukirchen-Vluyn Städtische Mitarbeiter kommen mit dem Wässern von Bäumen und Beeten nicht nach. Nun ist ganz Neukirchen-Vluyn gefragt!

Dieser Sommer ist außergewöhnlich heiß. Und ein Ende der lang anhaltenden Dürreperiode ist noch nicht in Sicht. Deshalb appellierte am Donnerstag die Verwaltungsspitze an alle Einwohner: „Bitte gießen sie die Bäume und Pflanzen in ihrer Umgebung!“ Auch die älteren Bäume und Pflanzen leiden mittlerweile massiv unter dem chronischen Wassermangel.