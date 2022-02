Mehrgenerationengarten in Rheurdt : Bürger fordern: „Leuchtturmprojekt muss schneller vorangehen“

Rheurdt Viele Schaephuysener warten auf den Mehrgenerationenplatz, dessen Planung sich erneut verzögert. Vor allem für Jugendliche fehlt im Ort ein Angebot.

„Am Donnerstag steht der Mehrgenerationenplatz auf der Tagesordnung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung“, sagt der IGSBV-Vorsitzende, der auch FDP-Fraktionsvorsitzender ist. „Im Verfahren ist die Offenlage zu wiederholen, weil das Entwässerungskonzept gefehlt hat. Dadurch gehen wieder mindestens sechs Monate verloren.“ Jörg Rottmann hatte den Verlauf des Projektes in einer Übersicht zusammengestellt. 2015 fand eine erst Bürgerversammlung statt, 2018 in der Gaststätte Winters eine zweite. Eine Arbeitsgruppe Jugend mit zehn Teilnehmern gründete sich. Das Konzept wurde vom Landschaftsarchitekten ausgearbeitet, dessen Büro heute LS2 Landschaftsarchitekten Frankfurt und Darmstadt heißt. Der Rat stimmte einstimmig für das Projekt und die Schaephuysener sammelten dafür 350 Unterschriften. „Auch wenn einige Schaephuysener gegen den Mehrgenerationenplatz sind, sprechen die 350 Unterschriften für sich“, betont Stefan Roosen. „Gerade für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren fehlt ein Spielplatzangebot in Schaephuysen. Das sehe ich an unserer Tochter Julia, die 13 ist. Einige Angebote wurden abgebaut, zum Beispiel Tischtennisplatten auf dem Marktplatz in Schaephuysen. Es hieß, demnächst werde der Mehrgenerationenplatz eröffnet. Dort würden die Tischtennisplatten wieder aufgebaut. Doch der Platz lässt auf sich warten. Es wäre schön, wenn es jetzt vorangeht.“

Die geplante Anlage in Schaephuysen lehnt sich an die 19 „alla-hopp!-Anlagen“ an, die von der Dietmar Hopp Stiftung finanziert wurden. Diese sind vor allem in der Metropolregion Rhein-Neckar zu finden, wo Dietmar Hopp das IT-Unternehmen SAP mitgründete. Die Anlagen sind inklusiv. Die Anlage gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Gärten heißen und von viel Grün umgeben sind. Zum Beispiel sollen in einem Mikadowald Stahlstangen senkrecht im Boden stehen, an denen sich Kinder oder Jugendliche hocharbeiten können. Daneben soll ein Fitnessparcours liegen, der mit Stepper, Faszientrainer oder Rudergerät die mittelalte Generation ansprechen könnten.