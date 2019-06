Bürger-Event in Neukirchen-Vluyn : Nachbarschaftstag lockt mit großem Programm

Bürger-Event in Neukirchen-Vluyn

Der Nachbarschaftstag in Neukirchen-Vluyn dient dem gegenseitigen Kennenlernen - so wie hier im Jahr 2018. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Gymnastik, Flohmarkt, lange Tafel und Kaffeetrinken auf der Halde – danach geht’s am 22. Juni zum Missionshof-Fest.

(RP) Der aus Paris stammende Nachbarschaftstag hat in Neukirchen-Vluyn einen festen Platz im Veranstaltungskalender. Am 22. Juni trifft man sich überall im Ort. Denn das Ziel des Nachbarschaftstages ist es, Menschen zusammenzubringen. In diesem Jahr laden ein: Altenheimat und Treff 55 der Grafschafter Diakonie, Demenz-Kompetenz-Zentrum St. Georg Niederrhein, Christus Gemeinde und Neukirchener Mission, Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen, Heimat- und Verkehrsverein Vluyn sowie das Matthias-Jorissen-Haus des Neukirchener Erziehungsvereins.