Lesen mit Kindern in Rheurdt Bücherei Rheurdt bietet Buchpakete von „1-2-3-Lesestart“ an

Das Bundesgesundheitsministerium und die Stiftung Lesen haben eine Initiative ins Leben gerufen, um das Lesen mit Kindern zu fördern – genauer gesagt: das Vorlesen. Bei „Lesestart 1-2-3“ erhalten Familien drei Buchgeschenke in den ersten drei Lebensjahren. Die ersten beiden Sets gibt es in teilnehmenden Kinderarztpraxen im Rahmen der U6- und U7-Vorsorge-Untersuchungen. Das dritte Set für die Dreijährigen erhalten Familien in teilnehmenden Büchereien vor Ort. Daran beteiligt sich auch die Katholische Bücherei St. Nikolaus in Rheurdt.