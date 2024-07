Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn Worum es in der Vorlesereihe geht

Neukirchen-Vluyn · Einmal in der Woche gibt es in der Bücherei Neukirchen-Vluyn Vorlesegeschichten für Kinder. Am 4. Juli steht ein Bilderbuch im Mittelpunkt. Worum es darin geht.

01.07.2024 , 14:32 Uhr

Das Bilderbuchtheater Kamishibai kommt am 4. Juli zum Einsatz. Foto: Stadt NV

Die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn lädt zum Zuhören ein: Wöchentlich, außer in den Ferien, kommt eine ehrenamtliche Vorleserin oder ein Vorleser in die Bücherei und liest aus einem Bilder- oder Kinderbuch vor. Das Vorlesen dauert jeweils eine halbe Stunde. Die Bücher sind für Kinder ab drei Jahren geeignet, aber auch ältere und jüngere Kinder sind eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Donnerstag, 4. Juli, 16 Uhr gibt es das Kamishibai „Heinrich will brüten". Die Bildergeschichte stammt von Anette Thumser und Nikolai Renger: Heinrich, der kleine Hahn möchte nicht mehr weiter krähen und geht lieber zu seiner Mama in den Stall. Die brütet dort gemütlich Eier aus – das möchte er auch machen. Doch zunächst stößt Heinrich mit seinem Wunsch nach einem eigenen Ei eher auf Erstaunen als auf Verständnis. Danach gehen die Vorlesepaten in die Sommerferien.

(pogo)