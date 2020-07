Epidemie wirft Planungen um : BSV Schaephuysen sagt das Schützenfest ab

Rheurdt Nach dem Frühjahrsvogelschießen müssen die Bürgerschützen nun auch das traditionelle Fest im September absagen. Grund ist die Corona-Pandemie. Die Gesundheit gehe vor, sagen die Schützen.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben die Verantwortlichen des Bürgerschützenvereins Schaephuysen dazu gezwungen, die komplette Jahresplanung für 2020 zu überdenken. Nach langen Diskussionen innerhalb des Vereins wurde zeitig bereits das Frühjahrsvogelschießen, das eigentlich Anfang Juni hätte statt finden sollen, abgesagt. Doch dies ist nicht der einzige, fest in der Vereinsgeschichte verankerte, Termin welcher der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Auch das beliebte Schützenfest mit Kirmes, das traditionell am dritten Wochenende auf dem Marktplatz gefeiert wird, hat der Bürgerschützenverein schweren Herzens abgesagt. „Wir sind nach reiflicher Überlegung an dem Punkt angekommen, dass es nicht im Sinne des Schützenvereins ist, ein Fest zu planen und Verbindlichkeiten einzugehen, ohne eine Gewissheit der Durchführung zu haben“, teilten die Verantwortlichen der Bürgerschützen mit. „Außerdem ist die Wahrung der Gesundheit ein hohes Gut und sollte nicht durch eine größere Veranstaltung leichtfertig riskiert werden.“