Neukirchen-Vluyn: Brexit sorgt für Unsicherheit in Firmen – am Beispiel Trox

Brexit sorgt für Unsicherheit in Firmen – am Beispiel Trox

Neukirchen-Vluyn Rund 4000 Mitarbeiter erwirtschaften eine halbe Milliarde Euro Jahresumsatz in über 70 Ländern: Die Trox-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Geräte und Systeme zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen.

Bei der britischen Trox-Tochter hatten die 143 Mitarbeiter 2017 ein Top-Jahr. Große Sonderprojekte steigerten den Umsatz. Im vergangenen Jahr sackte er um zwei Millionen Euro. Zum einen lag der Vergleichswert 2017 besonders hoch. Zum anderen aber gab es bereits Projektverzögerungen und –verschiebungen durch all die mit dem bevorstehenden Brexit verbundenen Unsicherheiten. Für 2019 gibt sich Thomas Mosbacher dennoch vorsichtig optimistisch. Eine Reihe von Projekte soll umgesetzt werden. Ein Stellenabbau in Großbritannien stehe „derzeit nicht in der Diskussion“. Grundsätzlich sei man optimistisch, da die britische Tochtergesellschaft gut aufgestellt sei und es auch zukünftig Bauwirtschaft in England geben werde. Großbritannien bleibe weiter ein wichtiger Markt für Trox: „Mit einer eigenen Produktion in England sind wir voraussichtlich nur eingeschränkt von eventuellen Handelsbarrieren betroffen, auch wenn es keinen weichen Brexit gibt.!