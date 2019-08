Bowling-Shop in Neukirchen-Vluyn : Ricardo Wanner schiebt keine ruhige Kugel

In seinem Neukirchen-Vluyner Bowling ProShop vermisst Ricardo Wanner die Hände der Kunden, um das Spielgerät anzupassen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn In Vluyn hat ein Geschäft für Bowling-Zubehör eröffnet.

Von Sabine Hannemann

Fliegender Wechsel an der Niederrheinallee 309 im Ortsteil Vluyn. Nach dem Auszug des Tattoo-Studios hat sich Ricardo Wanner dort eingerichtet. Er bietet Bowlingschuhe, Bowlingtaschen, Handgelenkstützen, Reinigungssets und vor allem das Sportgerät in individuellem Design und Gewicht an. „Das Herzstück meines Geschäftes ist der Bohrraum, in dem auch Bälle repariert werden“, sagt der 64-Jährige.

Von wegen ruhige Kugel schieben. Beim Bowling wird aus der Kugel ein Ball, aus den Kegeln Pins. Mittendrin steht Ricardo Wanner mit seiner Leidenschaft fürs Bowlen. „Schon als Sechsjähriger habe ich mich in München heimlich auf die Bowlingbahn geschlichen. Ich war fasziniert.“ Die Amerikaner brachten den Sport nach München. Schnell war er ein gern gesehener Gast, weil er als „Schreiber“ die Ergebnisse der Spieler notierte. Dieser spezielle Duft der Bowlingbahn habe ihn nie wieder losgelassen, selbst nach erfolgreicher Karriere im Bankgeschäft nicht. Denn aus einem Hobby entwickelte er seine Geschäftsidee mit dazugehörigem Online-Shop. 2003 eröffnet er in Düsseldorf sein erstes Ladengeschäft für Bowlingzubehör im Cosmo Bowling. „Mein Ziel ist es, dass der Kunde nach individueller Beratung zufrieden aus meinem Geschäft geht und dann glücklich auf der Bahn steht“, sagt Wanner.

Info Die Erstausstattung kostet rund 150 Euro Details Rund 150 Euro kostet die Erstausstattung. Bowlingbahnen gibt es in Moers, Geldern und Krefeld. Bowling mit zehn Pins entwickelte sich aus dem Kegeln. 1951 fanden erste Weltmeisterschaften statt. Seit 1979 gilt der Sport als olympiawürdig. Ricardo Wanner, Niederrheinallee 309, T.: 0172 8795265, www.ricardos-proshop.de

Gemeint ist damit das Gleiten in Spezialschuhen auf dem mit einem speziellen Ölfilm präparierten Anlauf der Bahn. Viel Beratung ist nötig, bevor der für einen Spieler individualisierte Ball zum Einsatz kommt. „Zu Anfang sollte der Ball nicht zu schwer sein“, so der Profi. „Wir unterscheiden den Reaktivball mit besonderen Eigenschaften. Er läuft einen Bogen, während der Spareball gerade nach vorne läuft“, so Wanner.

Liegen beim ersten Wurf alle zehn Pins am Boden, jubelt der Spieler über einen „Strike“. Kraftmeierei auf der Bahn ist nicht das Thema, sondern Konzentration und ein geschmeidiger Bewegungsablauf, um einem schönen Bogen zu werfen. Die Bedürfnisse des Spielers wie sein Level sind entscheidend. „Das herauszufinden, ist meine Aufgabe. Spielt jemand regelmäßig, ist ein Ball mit Maßbohrung empfehlenswert. Die Bohrung ist sehr wichtig“, sagt Wanner. Dafür werden Daumen-, Mittel- und Ringfinger in Länge, Abstand und Winkel zueinander vermessen. Ein wechselbarer Daumeneinsatz zeigt das Maß der Individualisierung. Der handvermessene Ball sollte später locker und leicht beim Aufnehmen in der Handfläche liegen.