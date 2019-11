Konzert in Neukirchen-Vluyn : Ein bombastischer Blues- und Boogie-Abend

Ein Könner an den Tasten: Steve „Big Man“ Clayton in der Tanzschule Beckers. Foto: Stoffel. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Steve „Big Man“ Clayton zeigte sich in der Tanzschule Beckers als großer Musiker und Unterhalter. Das Publikum war begeistert.

Boogie, Blues und Rock’n’Roll. Es gibt nur wenige Musiker, die alle diese drei Musikrichtungen so virtuos beherrschen wie Steve „Big Man“ Clayton. Zum zweiten Mal war er jetzt in der Neukirchen-Vluyner Tanzschule Beckers Gast. Eingeladen hatte den in Birmingham geborenen und jetzt in Lüchow lebenden dreifachen Gewinner des British Blues Awards Musikkultur NRW, eine von dem Neukirchen-Vluyner Thorsten Rogsch und dem Mettmanner Benjamin Pieper gegründete Veranstaltungsinitiative. „Unser Ziel ist es, die musikalische Kunst und Kultur in unserer Region zu fördern, Musiker zu vernetzen und Konzerte zu organisieren“, stellte Thorsten Rogsch die Initiative in einer kurzen Begrüßungdsrede vor, bevor Steve Clayton dann für die nächsten zweieinhalb Stunden die musikalische Gestaltung des Abends übernahm.