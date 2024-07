Firmengeschichte in Neukirchen-Vluyn BIT Brand feiert 30-jähriges Jubiläum – das ist ihre Erfolgsgeschichte

Die Monate Oktober bis Januar gelten beim Dienstleister BIT Brand im Vluyner Gewerbegebiet als Hauptsaison. Denn dann läuft alles auf Hochtouren in Früh- und Spätschichten. Individualisierte Briefe von Versicherungen, Jahresabrechnungen und andere Schreiben verlassen für den Postversand pünktlich in den letzten Monaten des Jahres Lkw für Lkw den Firmenstandort an der Pascalstraße. Es sind rund 200 Millionen Seiten, beidseitig bedruckt, personalisiert und kuvertiert.