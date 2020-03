Klingerhuf-Betreiber : „Wir hatten eine tolle Zeit mit den Gästen“

Neukirchen-Vluyn Birgit und Dietmar Hirschel blicken auf 25 Jahre im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf zurück.

Gewohnte Handgriffe für Birgit und Dietmar Hirschel: Die Hocker an der Theke haben sie hochgestellt. Doch es sind die letzten Tätigkeiten, bevor sie zum allerletzten Mal den Schlüssel im Schloss drehen. Der Neukirchener Klingerhuf ist geschlossen und damit endet ein Vierteljahrhundert Gastronomie vor Ort kombiniert mit Tennis- und Badmintonsport. Der neue Eigentümer, Familie Koca, will schon bald mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten für den „Viva Event- und Freizeitpark“ starten.

„Wir wollten uns zum Monatsende von all unseren Gästen verabschieden. Doch die Anordnungen zur Corona-Krise führten zur sofortigen Schließung“, erläutert Birgit Hirschel die aktuelle Maßnahme. Zusammen mit ihrem Mann Dietmar hat sie die Sport-und Freizeitstätte zu einem beliebten Treffpunkt aufgebaut. Chorproben und Konzerte der Gesangsvereine, 45 Ü30-Partys, Vereinsversammlungen und Familienfeiern fanden im Festsaal statt, der ganz zu Anfang als Indoor-Golf betrieben wurde. „Unser Vorbesitzer, der den Komplex gebaut hat, bot über Computer-Simulation Golfplätze aus der ganzen Welt an. In der Halle konnte man in Florida golfen“, erläutert Birgit Hirschel das Angebot. Der Golfspaß dauerte nur zwei Jahre. Am 1. Mai 1995 kauften Birgit und Dietmar Hirschel den Sportpark und legten los. Tennis wetterunabhängig in der Halle zu spielen, um für die Sommersaison zu trainieren, stieß bei den Sportlern schnell auf Resonanz wie auch im Badminton.

Infos Neueröffnung ist für September geplant Umbau Am 1. April übernimmt Familie Koca/Aydin den Sport- und Freizeitpark Klingerhuf. Sie will ihn umbauen und im September als Viva Event- & Freizeitpark neu eröffnen. Geplant sind unter anderem ein Restaurant, ein Veranstaltungs- und mehrere Tagungsräume, sowie ein Outdoor-Eventbereich. Tennisfreunde können weiter ihrem Sport nachgehen. Infos www.vivaneukirchenvluyn.de

Dietmar Hirschel, Sportlehrer und Kreis-Tennistrainer für Moers, erfüllte sich einen Traum. „Für uns stellte sich schon bald die Frage, wie wir die leere ehemalige Golfhalle nutzen sollten. Die Computer waren alle abgebaut“, erinnert sich Birgit Hirschel. Ideen wie Bowlingbahn oder Kletterhalle wurden verworfen. Erste Trödelmärkte fanden in der Halle statt. Als dann der Schlesierverein beim Ehepaar anfragte, den Saal für eine eigene Tanzveranstaltung zu buchen, war die neue Verwendung klar, die Nutzungsänderung von Indoor-Golf in einen Gaststättenbetrieb mit der Stadt geklärt. „Die Schlesier buchten sechs Veranstaltungen im Jahr. Wir haben damals improvisiert und aus den Elementen der Golfanlage eine Bühne gebaut. Tische und Klappstühle haben wir uns geliehen“, ergänzt Dietmar Hirschel. Die Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte ohne Internet.

Mit Engagement und Herzblut baute Birgit Hirschel die Gastronomie mit gut-bürgerlicher Küche und später den Catering-Bereich auf. Die rot-weißen Karnevalisten entdeckten den Saal für ihre Veranstaltungen und machten den Klingerhuf zum Standquartier. „Wir haben in die Sicherheit investiert und wurden Versammlungsstätte“, so Birgit Hirschel. Nach Prüfung gemäß Versammlungsstättenverordnung konnten im Klingerhuf bis zu 800 Personen zusammenkommen. Tanzturniere, Ranzen- und Münzbörsen fanden im „Klinger“ statt, der immer mehr zum Treffpunkt der Vereine wurde. Bei Tapas-Partys wurde geschlemmt, die Oktoberfeste der Vereine galten als Highlights. Zu erinnern sind an die Karl-May-Tage auf der Halde, den Day of Song auf dem Zechengelände, wo das Hirschel-Team die Bewirtung übernahm. Thomas Schade organisierte Rockkonzerte. Rock-Röhre Doro Pesch trat auf und „The Lords“ in Originalbesetzung.