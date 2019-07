Biker-Treffen in Neukirchen-Vluyn : Harte Schale, gutes Herz

Neukirchen-Vluyn Mehrere tausend Fahrer aus ganz Deutschland kamen zum achten US-Biker-Treff. Zugunsten von „Bewegen hilft“ machten sich rund 200 Teilnehmer auf zu einer 32 Kilometer langen gemeinsame Niederrhein-Ausfahrt.

Nachdem sich „US Biker meets Niederrhein“ ursprünglich in Moers begründet hatte, das Treffen dann erst im Averdunkshof und in den vergangenen drei Jahren jeweils an einem Juli-Wochenende am „Generation“ in Moers stattfand, kehrte das Event in diesem Jahr wieder nach Neukirchen-Vluyn. „Wir haben uns verändert und vergrößert“, sagte Organisator Peter Clasani bei der Begrüßung der Fahrer. Man plane, auch in den nächsten Jahren in Neukirchen zu bleiben.