Antrag mit nur einer Gegenstimme angenommen Bikesharing kam im Rat gut an

Das Prinzip des Bikesharing ist simpel: Man geht zu einer Fahrradstation in der Stadt, meldet sich bei dem entsprechenden Anbieter, der die Räder verleiht, an, gibt eine Zahlungsmethode und eine Mail-Adresse an, entsperrt das Rad und kann losfahren. Ein solches System gibt es etwa in Duisburg, Mülheim an der Ruhr oder Düsseldorf.