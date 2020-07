Biergarten soll bald öffnen : Das sind die neuen Wirte im Averdunkshof

Neukirchen-Vluyn Am 16. Juli öffnen Lukas Stappmann und Tim Gebauer als neue Pächter des Traditionshauses zunächst den Biergarten. Die beiden haben große Pläne, wollen den besonderen Charakter des Hofs aber beibehalten.

Die beiden jungen Wirte sind ein eingespieltes Team. 2016 starteten sie in Krefeld den Catering-Service „Wunderwerk“ zunächst mit einem Food Truck. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, mittlerweile sind es drei Food Trucks geworden, und Lukas Stappmann und Tim Gebauer versorgen nicht nur Krefeld, sondern den kompletten Niederrhein mit gutem Essen für jeden Anlass. „Bei unserer Arbeit erfuhren wir immer wieder, wie schwierig es ist, schöne Locations für Feierlichkeiten zu finden“, berichtet Tim Gebauer. „So entstand die Idee, dass wir nicht nur Catering anbieten wollen, sondern das Komplett-Paket, in dem wir unseren Kunden gleich geeignete Räume für Veranstaltungen jeder Art zur Verfügung stellen wollten.“

So machten sich die beiden auf die Suche und stießen über eine Online-Immobilienplattform auf den Averdunkshof in Neukirchen-Vluyn. „Schon bei der ersten Besichtigung waren wir begeistert“, erzählt Lukas Stappmann. „Hinzu kam, dass der Verpächter sehr nett und zuvorkommend war – gerade in dieser schwierigen Zeit wissen wir das sehr zu schätzen. Ab einem gewissen Punkt wollte man einfach nicht mehr zurück. Wir freuen uns sehr, jetzt hier zu sein.“