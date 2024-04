Schüler und Betriebe in Neukirchen-Vluyn zusammenbringen Unternehmen können sich für Berufsforum anmelden

Das Berufsforum startete erstmals 2019 im Schulzentrum in Neukirchen-Vluyn. Coronabedingt hat es in den Jahren 2021 und 2022 in alternativen Formaten stattgefunden. Nach dem erfolgreichen Berufsforum 2023 in Präsenz plant die Wirtschaftsförderung gemeinsam mit den Schulen der Stadtverwaltung nun für 2024 wieder eine Präsenz-Messe. Am 7. November können sich Schülerinnen und Schüler über die verschiedenen Unternehmen Neukirchen-Vluyns und deren Praktika und Ausbildungsangebote informieren sowie erste Kontakte knüpfen.