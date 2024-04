Geschichte des Bergbaus in Neukirchen-Vluyn Alte Ruhrtaler Grubenlok wird in den kommenden Jahren saniert

Der Bergbau gehört zum Niederrhein wie das Rosinenbrot zur niederrheinischen Kaffeetafel. Gemeinsam mit der Zeche Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort bildete die Zeche Niederberg in Neukirchen-Vluyn mehrere Jahrzehnte lang die westliche Grenze für den Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet. Bis 2001 wurde auf Niederberg Kohle zutage gefördert; die Zeche hat die Entwicklung der Stadt maßgeblich geprägt. Daher ist es Bürgermeister Ralf Köpke, der auch Vorsitzender des Museumsvereins ist, so wichtig, die alte Ruhrtaler Grubenlok zu sanieren. Diese ist ein Relikt der Schachtanlage Niederberg und befindet sich im Besitz des Neukirchen-Vluyner Museums.