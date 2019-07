Politik in der Gemeinde : Beim Rheurdter Burgerpark stehen die Zeichen auf Kompromiss

Rheurdt Bei einem Treffen am Dienstagabend im Ratssaal bewegten sich Bürgerinitiative und Vereinsvertreter aufeinander zu. Aus den Ideen soll nun ein Plan gezeichnet werden.

Beim Burgerpark stehen die Zeichen auf Annäherung per Kompromiss. Im Ratssaal trafen sich am Dienstagabend Vertreter der Parteien, der Bürgerinitiative „Hände weg vom Burgerpark“, der Schützen, Kirche und Vereinsgemeinschaft. Eingeladen hatte Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen. Er ging am Ende mit einem Arbeitsauftrag aus dem Raum: Die Kompromisslinien sollen in einen Plan vom Bürgerpark eingezeichnet und beim nächsten Mal besprochen werden.