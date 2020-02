Kultur in Rheurdt : Beim Marine-Spielmannszug ist kein Platz für Eintönigkeit

Rheurdt Das Meer ist weit weg, aber eine „Marine“ hat auch das Ökodorf Rheurdt. Die Rede ist vom Marine-Spielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen, der seit 65 Jahren mit seinen flotten Uniformen und schmissigen Rhythmen Genuss für Augen und vor allem Ohren bringt.

Mit der Hautversammlung 2020 hat der Spielmannszug sein „Jubiläumsjahr“ abgeschlossen. Erlebnisreich, aber auch anstrengend sei es gewesen, mit 33 Proben und 25 Auftritten, blickte der erste Vorsitzende Stefan Sonfeld zurück. Dabei hob er Auftritte beim Duisburger Hafenfest, beim Krönungsumzug beim Neusser Schützenfest und beim Schützenfest in Schaephuysen selbst hervor. König in Schaephuysen war übrigens Thomas Trosky, der selbst als Trommler Mitglied im Marine-Spielmannszug ist.

„Wir sind froh darüber, dass wir über unseren Ort hinaus Auftritte haben, die unser Hobby abwechslungsreich machen“, sagte Stefan Sonfeld. „Obwohl uns bewusst ist, das damit die Anforderungen an die Spielleute nicht gerade gering ist, so wollen wir doch an dem Konzept festhalten. Eintönigkeit hat bei uns nichts zu suchen“. Aktuell freuen sich 35 Aktive darüber, dass es im Spielmannszug nicht eintönig wird. „Wenn auch viele der jungen Spielleute, ausbildungsseitig, beruflich oder familiär stark eingebunden sind, so hoffen wir doch, dass noch immer genügend Zeit zur Ausübung unseres Hobbys vorhanden sein wird.“ Besonders freut es den Vorstand, dass sich die Jugend ins Vereinsleben einbringt. Sonfeld: „Hier liegt unser Potenzial. Wir setzen große Hoffnung in unseren Nachwuchs.“ Aber auch die „gestandenen“ Mitglieder sind wichtig. So wurden bei der Versammlung die Jubilare des Vereins geehrt.