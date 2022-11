Beim Ortsverband Neukirchen-Vluyn stehen die Zeichen auf Neustart : Die FDP lädt zum Dialog ein

Bernd Reuther MdB, Arne Czerwinski, Alina Kühnel, Bastian Hanauer und Heinz-Dieter Achterath (v.l.). Foto: FDP

Neukirchen-Vluyn Knapp 20 Mitglieder hat derzeit der FDP-Ortsverband. Damit das bald mehr werden, haben sich die Mitglieder viel Arbeit vorgenommen. Hinter dem FDP-Ortsverband liegen turbulente Zeiten durch Austritte in der Ratsfraktion und einem Vakuum an der Spitze des Ortsverbandes.

Der FDP-Ortsverband Neukirchen-Vluyn hat mit einem neuen Vorstand die Segeln gehisst. Alina Kühnel (44) ist die Vorsitzende, die nun das Steuer in der Hand hat. „Wir sind wieder da und wünschen uns den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.“ Möglichkeit bietet sich dazu am Samstag, 12. November, ab 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz von Edeka Raber in Neukirchen, Mozartstraße. Am Infostand liegt auch der druckfrische Flyer aus.

Bundestagsabgeordneter und zugleich Kreisfraktionsvorsitzender Bernd Reuther unterstützt den FDP-Ortsverband am Samstag. Alina Kühne und ihr Vorstand, das sind ihr Stellvertreter André Czerwinski, Bastian Hanauer (Schatzmeister) und Hans-Dieter Achterath (Beisitzer), wollen wissen, wo der Schuh drückt und um welche lokalpolitischen Anliegen sich die Liberalen kümmern sollen. In absehbarer Zeit wollen sie sich auch beim örtlichen Mittelstand wie den Landwirten vorstellen. Geplant ist ebenfalls ein Bürgerstammtisch in regelmäßigen Abständen.

Der Aufbau einer neuen Internetpräsenz steht an, ebenso der Ausbau der sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Der Info-Stand am Samstag bleibt in diesem Jahr die einzige Veranstaltung. „Viel Zeit bleibt uns für die Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Wochen des Jahres nicht mehr. Wir haben uns viel Arbeit vorgenommen und bereiten verschiedene Dinge für das nächste Jahr vor. Daher starten wir jetzt zunächst mit der Basisarbeit und stellen uns in der Öffentlichkeit vor. Vieles muss sich entwickeln“, so Alina Kühnel, die sich ebenfalls über tatkräftige Unterstützung freut.