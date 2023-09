Bauarbeiten in Rheurdt Schaephuysener Turnhalle wird saniert

Die FDP enthielt sich. Die anderen vier Fraktion im Schulausschuss entschieden sich am vergangenen Donnerstagabend dafür, die Planungen einzustellen, in Schaephuysen eine neue Turnhalle zu bauen. Stattdessen entschieden sie sich dafür, diese zu sanieren. „Ich finde es schade, dass es kein Neubau wird“, gab Barbara Wolter, SPD-Ratsfrau und Ortsvereinsvorsitzende, eine persönliche Stellungnahme ab, mit der sie die Stimmung im Ausschuss zusammenfasste. Aber der Gemeinde fehle das Geld. Außerdem sehe sie, dass das Land nicht die Mittel habe, in den nächsten Jahren Förderprogramme aufzulegen. Deshalb spreche sie sich für die Sanierung aus.