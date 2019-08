Versorgung am Niederrhein : Bau der neuen Gaspipeline bei Rheurdt

Versorgung am Niederrhein

Rheurdt 400 Mitarbeiter und 60 Großmaschinen verlegen bis Oktober die neue Leitung.

„Wenn alles gut läuft, schaffen wir am Tag 350 Meter“, sagt Alf Kurtenbach. „Das entspricht rund 20 Rohren. Im Oktober sollen die Arbeiten in Kengen abgeschlossen sein.“ Der 55 Jahre alte Tiefbauingenieur ist Bauleiter. Bei der Pipeline starteten die Planungen 2015, unter anderem mit Umweltverträglichkeitsprüfung und einem Beteiligungsverfahren, um zum Beispiel frühzeitig die Landwirte einzubinden, unter deren Äckern demnächst Methangas mit 100 bar Druck fließt. 2018 genehmigten die Bezirksregierungen den Trassenverlauf in der Region.