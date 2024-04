Biobäckerei Schomaker in Neukirchen-Vluyn Plätzchen und Brot backen auf Ukrainisch

Im umfangreichen Kommunikationsnetzwerk von RIW gäbe es etliche Ukrainerinnen und Ukrainer, die auf Arbeitssuche sind. Die Kontaktaufnahme könne laut Ederle bei Interesse zügig erfolgen. Betriebe, die ebenso offen für Beschäftigungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind und neue Beschäftigte suchen, können sich bei Ederle unter 0176 10078320 oder per Mail an e.ederle@awo-kv-wesel.de, bei El Gorari unter 01590 4361028 oder per Mail an n.elgorari@awo-kv-wesel.de oder bei Hackstein-Englisch unter 0151 24033904 oder per Mail an hackstein-englisch@awo-kv-wesel.de melden.