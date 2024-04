Info-Abend in Neukirchen-Vluyn Awo-Ortsverein berichtet von Reise nach Namibia

Jochen Gottke, Vorsitzender des Awo-Ortsvereins in Neukirchen-Vluyn, und Gerd Lugge, Leiter der Begegnungsstätte, waren vor Kurzem drei Wochen lang in Namibia. Die beiden haben in Swakopmund unter anderem Kontakt zu einer der örtlichen Grundschulen, einer Primary-School mit sieben Jahrgängen, aufgenommen. Dort erfuhren die beiden, dass es an den Schulen in Namibia an Vielem mangelt: Es gibt zu wenig Stühle, Tische und vor allem Lehrbücher. Spontan haben Gottke und Lugge daher einen kleinen Spenden-Pool bei örtlichen Buchhändlern aufgemacht. Zudem haben sie in Windhuk den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil getroffen.