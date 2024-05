Gemeinschaftsaktion der Jugendzentren Goch, Issum, Rheurdt, Wachtendonk und Straelen Aktion „Gemeinsam Draußen schlafen“ geht 2024 in die nächste Runde

Damit keine Langeweile aufkommt, bietet jedes teilnehmende Jugendzentrum wieder eine Überraschungs-Outdoortüte an, die voll mit Ideen zur Gestaltung der Abenteuernacht ist. Infos zur Anmeldung für eine Outdoortüte erhalten Interessierte in dem entsprechenden Jugendzentrum vor Ort oder auf dessen Social-Media-Kanälen. Wer bisher noch nicht an der Aktion teilgenommen hat und sich ein Bild davon machen möchte, kann sich unter dem Hashtag #gemeinsamdraussenschlafen zahlreiche Bilder von Familien, Jugendlichen und Mitarbeitern der Jugendzentren, die bereits draußen übernachtet haben, anschauen.