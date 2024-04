Angebot für Kinder und Jugendliche in Rheurdt Ferienspaß im Awo-Bahnhof beginnt am 29. Juli

Der Ferienspaß der offenen Jugend- und Freizeiteinrichtung Awo-Bahnhof in Rheurdt findet in diesem Jahr vom 29. Juli bis zum 14. August statt. Je montags, dienstags und mittwochs zwischen 10 und 15 Uhr treffen sich die Kinder und Jugendlichen dazu am Awo-Bahnhof, Bahnstraße 39. Auf dem Programm stehen tolle Ausflüge, bunte Spielangebote, spaßige Aktionen und die mittlerweile berühmten Riesen-Hüpfburgen. Auch die Wasserrutsche wird aufgebaut. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sowie Kinder, die im Sommer 2024 eingeschult werden und noch nicht sechs Jahre alt sind. Der Kostenbeitrag liegt bei sieben Euro pro Woche und Kind. Kinder von Sozialhilfe-Empfängern nehmen kostenfrei teil. Die Anmeldung ist am Freitag, 24. Mai, sowie am Samstag, 25. Mai, zwischen 15 und 18 Uhr im Awo-Bahnhof möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 02845 69703 oder per Mail an awo-bahnhof@awo-kreiskleve.de bei Sabrina Kleinen.