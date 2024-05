Familienunternehmen in Neukirchen-Vluyn Autohaus „Carpoint“ kauft Grundstück an der Weserstraße

Auf zwei Filialen verteilt – einmal in Neukirchen-Vluyn an der Weserstraße 3, und einmal an der Neubeckumer Straße 76 in Beckum im Kreis Warendorf – beschäftigt das Unternehmen insgesamt 18 Mitarbeiter. Um allen genügend Platz zu bieten, hat „Carpoint“ immer wieder Plätze und Büroräume angemietet, etwa an der Weserstraße und an der Straße Paschenfurth sowie in Kamp-Lintfort. „Damit soll Schluss sein“, so Maier. Daher will „Carpoint“ nun das Grundstück ausbauen. „Die Errichtung eines großräumigen Autohauses mit Ausstellung und mehreren Verkaufsbüros sowie Abstellflächen wird draußen geplant. Auch eine Wasch- und Lagerhalle stehen auf dem Plan“, schreibt Maier.