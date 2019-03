Singende Kinder in Neukirchen-Vluyn: Auszeichnung: Im Familienzentrum singen kleine Carusos

Singen und tanzen: Im Familienzentrum an der Leibnizstraße in Neukirchen-Vluyn gehört das zusammen. Foto: Stadt N-V

Neukirchen-Vluyn Das Familienzentrum an der Leibnisstraße will jedem Kind eine Gesangsstimme geben. Das wurde jetzt offiziell anerkannt.

In einem großen Kreis saßen die Kinder auf Bänken und stimmten „Komm doch, lieber Frühling, komm doch bald an“. Danach animierten die beiden Erzieherinnen Susanne Schneider und Mona Kammermeier die Kinder dazu, sich mit Plastik-Fernrohren im Kreis zu bewegen und dabei „Seeräuber sind gefährlich und frech“ zu singen. Für ihre Darbietungen erhielten sie kräftigen Applaus von Bürgermeister Harald Lenßen. „Beim Kanon habe ich gemerkt, wie schwer das ist. Ihr seid Spitze. Das ist ein besonderer Tag für Euch.“ Denn Lenßen durfte die Caruso-Urkunde verlesen und an die Leiterin der Einrichtung, Beate Samanns, übergeben. Dort waren nochmal die Kriterien für die Auszeichnung des Familienzentrums im Rahmen des Projekts „Jedem Kind seine Stimme“ aufgelistet – wie „jeden Tag Tonarten und Tonhöhen an Kinder angepasst“ zu üben, ein „vielfältiges und altersgemäßes“ Repertoire an Liedern und die rhythmischen Darstellung von Liedern anhand bestimmter Bewegungsabfolgen.