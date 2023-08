Naturschutz in Rheurdt Schaephuysener bietet Schwalben ein Zuhause

In Nordrhein-Westfalen gibt es immer weniger Schwalben. Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ will der Naturschutzbund Deutschland (NABU) diesem Trend entgegenwirken. Er zeichnet auch 2023 wieder Menschen und Häuser aus, bei und an denen die Glücksbringer willkommen sind. Im Rahmen dieser Aktion erhielt Michael Heinen aus Rheurdt-Schaephuysen die Urkunde „Schwalbenfreundliches Haus“. An seinem Wohnhaus an der Grünstraße nisten mittlerweile seit drei Jahren in Folge Mehlschwalben und ziehen dort erfolgreich ihre Jungen auf.