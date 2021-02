Neukirchen-Vluyn kooperiert mit IHK : Austausch zur wirtschaftlichen Lage

Neukirchen-Vluyn Die städtische Wirtschaftsförderung und der Werbering Neukirchen-Vluyn wollen in Kooperation mit der IHK eine Vortragsreihe für Händler und Gastronomen anbieten.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass nun verstärkt in die Zukunft geschaut werden muss. Es müssen Strategien und Ideen entwickelt werden, wie sich Gewerbetreibende in Zukunft aufstellen können. Stadt und Werbering wollen sich der Frage widmen, wie man die zurzeit an den großen Online-Versandhandel verlorenen Kundenstamm zurückgewinnen kann, zum Beispiel durch den Ausbau auch des Online-Geschäftes oder einen gemeinsamen lokalen Lieferservice. „Wir müssen etwas anbieten, das in die Zukunft weist“, so Gernot Fietze, erster Vorsitzender desWerbering. „Wir müssen auch überlegen, was nach dem Lockdown passiert, wie wir die Menschen wieder zurück in die Läden und in die Stadt holen.“