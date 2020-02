Stadtentwicklung : Ausschuss stoppt Projekt an Drüenstraße

Neukirchen-Vluyn Mehr als zwei Jahre Vorarbeiten sind vergeblich: Mitglieder des Stadtentwcklungsausschusses stören sich daran, dass 30 Bäume fallen sollen. Zudem wollen sie, dass auf dem Gelände auch Sozialwohnungen entstehen.

Architekt Arno Kleinlützum kann seine Pläne einrollen: Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, das Projekt an Ecke von Drüenstraße und Max-von Schenkendorf-Straße nicht weiter zu verfolgen. Damit bleiben die Gebäude der Obdachlosenunterkunft stehen, die seit 2004 leergezogen sind, obwohl mit der Megens Bau GmbH & Co. KG aus Straelen ein Unternehmen bereit steht, das in dieses Projekt investieren will.