Auf dem Averdunkshof in Neukirchen-Vluyn ist am Wochenende Mittelaltermarkt

Neukirchen-Vluyn Ritter, Händler, Spielmannsleute – auf dem Averdunkshof entsteht am kommenden Wochenende ein mittelalterlicher Markt.

Nenne den Edelmann oder das Burgfräulein vor Dir nie bloß „kostümiert“! Auf dem Averdunkshof ist schließlich kein Karneval. Am kommenden Wochenende – 27. und 28. Oktober – wird die sich die mittelalterliche Hofanlage, heute Restaurant und Biergarten und beliebter Event-Ort, an der Weserstraße 28 in ein komplettes Mittelalter-Dorf verwandeln. Und dort sind die mehr als 80 Knappen, Handwerker, Ritter und die Holden „gewandet“. „Auf ihre Kleidung verwenden unsere Teilnehmer viel Mühe und Sorgfalt. Die meisten Kleidungsstücke sind handgefertigt – aus Leinen, Wolle, Leder, eben echten Materialien“, erläutert Veranstalter Chris Schulze, der sich selbst in den schottischen „Laird of Glencoe“ verwandeln wird. Er trägt mit Stolz seinen Kilt und hat „die Seynen“ um sich geschart.