Angehende Feuerwehrleute beenden in Rheurdt ihre Ausbildung.

Rheurdt 21 angehende Feuerwehrleute beendeten ihre Ausbildung in Schaephuysen. Es ging um Hebekissen und Hydraulikzylinder.

Dazu gehört eine Menge Theorie wie die Grundlagen der Mechanik und Feuerwehrdienstvorschriften. Darüber hinaus trainierten die angehenden Feuerwehrleute ihre Fähigkeiten in umfassenden Praxiseinheiten. Dabei mussten sie unter anderem das Anheben von Lasten mit Hebekissen und Hydraulikzylindern üben. Zudem bekamen sie das Arbeiten mit Mehrzweckzügen und den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten zur Hilfe nach Verkehrsunfällen vermittelt. Als Ausbildungsobjekte stehen den Lehrgangsteilnehmern hierfür unter anderem alte, nicht mehr verkehrstüchtige Autos zur Verfügung. Außerdem lernen die Teilnehmer landwirtschaftliches Gerät kennen - hier: ein Anhänger.

In den bereits abgeschlossenen drei Ausbildungsmodulen ging es zuvor vorwiegend um die allgemeine Feuerwehrtechnik, Rechtsgrundlagen, Gefahren an der Einsatzstelle, das Vorgehen im Brandeinsatz sowie den Umgang mit tragbaren Leitern. Die Module eins bis drei werden an den Standorten Kerken, Issum und Geldern ausgebildet. Mit dem abschließenden Modul vier, das jedes Jahr durch die Löscheinheit Schaephuysen ausgerichtet wird, beenden die Lehrgangsteilnehmer ihre Grundausbildung schließlich und qualifizieren sich für weiterführende Aufgaben.