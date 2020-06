Ein Linksliberaler sagt der Rheurdter Politik Ade : FDP-Mann Nielsen kandidiert nicht wieder für den Rat

Rheurdt Andreas Nielsen hört als FDP-Fraktionsvorsitzender auf. In Zukunft würde er gerne bei den Liberalen in einem regionalen oder landesweiten Arbeitskreis zur politischen Philosophie mitarbeiten.

Gerechtigkeit ist das Thema, das Andreas Nielsen seit seiner Jugend beschäftigt, soziale Gerechtigkeit. Nach seinem Abitur und zwei Jahren bei der Marine beschloss er, sich beruflich mit der Gerechtigkeit in der Praxis auseinanderzusetzen und privat mit der Gerechtigkeit in der Theorie.

1973 begann er mit 20 Jahren das Jurastudium in Bonn, um später als Rechtsanwalt in Rheurdt zu arbeiten. Parallel dazu las er sich in die politische Philosophie ein. Außerdem wurde er Kommunalpolitiker, zunächst als Sachkundiger Bürger im Bauausschuss, dann als Ratsherr und ab 2004 als FDP-Fraktionsvorsitzender. Mit der Kommunalwahl am 13. September hört Nielsen als Ratsherr und Fraktionsvorsitzender auf. Dann ist er 67 Jahre alt. Die Gerechtigkeit aber wird ihn weiter beschäftigen, in der Praxis, wie auch der Theorie.